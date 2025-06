Mancini, clamoroso ritorno per l'Italia? Parla la mamma: "Servirebbe che qualcuno..."

Italia-Mancini: il ritorno è possibile?

Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, sono emersi diversi candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Claudio Ranieri ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulla Roma, dove, terminata l'avventura da allenatore, ne intraprenderà una nuova in dirigenza. Sfumato l'ex tecnico giallorosso, resta in corsa Gattuso (che sembra favorito), seguito da Pioli e De Rossi. E Mancini? Sembra complicato un suo ritorno, visto che fu proprio lui a dimettersi due estati fa. L'Italia veniva da un periodo negativo, con il mancato accesso ai Mondiali in Qatar (dopo aver saltato anche i Mondiali precedenti in Russia) e risultati assai deludenti. I rapporti con la Federazione potranno anche non essere idilliaci, ma l'unico ct ad aver alzato un trofeo in Nazionale dopo il 2006 è stato Mancini, in quel fantastico percorso ad EURO 2021. Chissà che il nome giusto per la panchina azzurra non possa essere proprio lui, in quello che sarebbe un clamoroso ritorno.