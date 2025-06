Perinetti 'compie' cinquanta campionati

Settantaquattro anni e non sentirli. Rieccolo. L’entusiasmo è ancora quello di un ragazzino alle prime armi, anche se la prossima stagione sarà la cinquantesima della carriera. Nozze d’oro col pallone per Giorgio Perinetti. Il decano dei direttori sportivi ha scelto di tornare in pista al fianco di una debuttante in Serie D come l’Athletic Palermo, nonostante avesse ricevuto pure diverse chiamate da parte di cl