Dopo l’annullamento del primo procedimento giudiziario per la morte di Diego Armando Maradona , il processo sulla morte dell'ex calciatore del Napoli si prepara a ripartire ufficialmente in Argentina. A causare l’interruzione del primo processo era stato lo scandalo che ha travolto una delle giudici incaricate, coinvolta in un progetto documentaristico non autorizzato proprio sul caso che stava esaminando .

Maradona, il nuovo processo

Nella giornata di giovedì 19 giugno, il tribunale d’appello di San Isidro, nella provincia di Buenos Aires, ha designato tramite sorteggio il nuovo collegio che dovrà giudicare gli otto imputati. Trattasi del Tribunale orale criminale n. 3, composto dai magistrati Alberto Gaig, Alejandro Lago e Alberto Ortolani. Le parti hanno 15 giorni di tempo per presentare ricusazioni o obiezioni sulla composizione del collegio. In assenza di impedimenti, si procederà alla fissazione della prima udienza, durante la quale si presenteranno le prove e la lista dei testimoni. Secondo l'accusa, Maradona (morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto causato da insufficienza cardiaca) non avrebbe ricevuto adeguata assistenza medica necessaria nei giorni e nelle ore che precedettero il decesso, avvenuto nella casa di Tigre dove si stava riprendendo da un intervento chirurgico. A processo sono finiti 8 membri dello staff medico incaricato delle cure dell'ex Napoli, accusati di gravi negligenze e omissione di soccorso. Tra questi figura anche il neurochirurgo Leopoldo Luque, che aveva operato il Pibe de Oro per la rimozione di un ematoma subdurale alcune settimane antecedenti il decesso. Le figlie di Maradona, Dalma e Gianinna hanno più volte denunciato l'abbandono sanitario subito dal padre e chiesto a più riprese un processo equo.