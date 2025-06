Casiraghi, band gli dedica una canzone: l’ex Juve si presenta al concerto© .

Casiraghi, visita speciale per i 'Di Notte'

Il duo post-punk bolognese ‘Di Notte’, infatti, ha intitolato una sua canzone ‘Casiraghi’ proprio per omaggiare l’ex attaccante bianconero. Un vero e proprio tributo al leggendario calciatore in attività negli anni ’90: “I was in a pub and Chelsea was playing, Casiraghi is our striker, is scoring for me” è una parte del testo, in inglese, del brano musicale. Nei giorni scorsi, il duo ‘Di Notte’ è stato protagonista di un live al Detune a Milano e tra i presenti c’era proprio Casiraghi, che ha voluto partecipare al concerto della ‘band’ che gli ha dedicato la canzone, apprezzandone l’adrenalina e il carattere post-punk.