Nedved, addio Arabia: il cuore lo porta a casa, il nuovo ruolo per l'ex Juve

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Shabab , Pavel Nedved è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta nella sua terra natale. L’ex stella della Juventus e Pallone d’Oro è stato nominato nuovo direttore generale delle Nazionali della Repubblica Ceca , con responsabilità diretta sulla Nazionale maggiore e sulla selezione Under 21.

Nedved, il nuovo ruolo con la Repubblica Ceca

L’annuncio ufficiale è arrivato a Praga, dove Nedved è stato presentato alla stampa. Visibilmente emozionato, ha sottolineato quanto tenga a questo nuovo incarico: "Un onore e una grande responsabilità per me. Sono stato attratto dalla visione chiara e definita del mio ruolo. Ringrazio il Presidente David Trund per le trattative, che si sono svolte positivamente fin dall'inizio, e l'approvazione unanime del comitato esecutivo è un ottimo biglietto da visita. Ho bisogno del suo supporto".

Nedved, che da gennaio ricopriva il ruolo di direttore sportivo dell’Al Shabab, squadra di Riyad che milita nella Saudi Pro League, lascia così l’incarico per dedicarsi completamente al rilancio del movimento calcistico ceco. Ha già stabilito i primi obiettivi e le linee guida del suo lavoro: "Ho definito le competenze per la squadra A e l'Under 21, così come lo spazio e le condizioni di lavoro. E lavorerò per il calcio ceco al meglio delle mie possibilità. Farò tutto il possibile per garantirne il successo" Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo anche dai vertici federali, convinti che la sua esperienza internazionale e la sua leadership possano rappresentare un punto di svolta per le ambizioni delle Nazionali.