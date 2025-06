L'accusa di Verdesca: "Per allenare bisogna essere nel giro giusto"© .

«In Italia 10 anni di esperienza come allenatore, tra dilettanti e professionisti, contano poco o nulla: in pochi sono pronti a scommettere su un giovane. Sono andato avanti da solo, senza raccomandazioni, con le mie forze, rinunciando a lavoro e famiglia, per coltivare il sogno di fare l’allenatore». Se non è un grido di dolore, poco ci manca, quello di Gabriele Verdesca, classe 1979, allenatore con patentino Uefa B e match analyst. &nb