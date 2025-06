Beckham in ospedale, lo scatto social di Victoria preoccupa

Preoccupazione per David Beckham , che nelle ultime ore è stato immortalato in uno scatto ( condiviso poi su Instagram dalla moglie Victoria ), che ha destato sorpresa e preoccupazione nei fan. Nell'immagine si vede l'ex stella del calcio inglese in ospedale con un braccio immobilizzato. L’immagine ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando dubbi e allarmismi su un possibile incidente.

David Beckham operato: i motivi

A fare chiarezza e a mettere a tacere i crescenti rumors ci ha pensato il tabloid britannico The Sun, spiegando che Sir Beckham si è sottoposto ad un intervento chirurgico al polso per risolvere una problematica che si trascinava da oltre vent'anni. Si tratta infatti delle conseguenze di un infortunio subito nel 2002, durante un’amichevole disputata tra Inghilterra e Sudafrica, quando Beckham era ancora nel pieno della sua carriera da calciatore. A rassicurare i fan ci ha pensato anche il clima familiare e affettuoso che circonda Beckham in questi giorni. Accanto alla foto dell’ex campione, Victoria ha mostrato un braccialetto realizzato dai figli con la scritta: "Guarisci presto, papà". Un gesto tenero che conferma come l’operazione fosse attesa e vissuta con serenità dalla famiglia. L’intervento è arrivato a ridosso del pmatch disputato tra l'Inter-Miami e il Paris Saint-Germain.