Highlander CR7: perché continua con l'Al-Nassr (e non solo per intascare 413,4 euro al minuto)

"Un nuovo capitolo inizia. Stessa passione, stesso sogno. Facciamo la storia insieme". Se è per questo, la storia Cristano Ronaldo, 40 anni, l'ha già abbondantemente scritta. Semmai, ha voluto rafforzare il concetto, spendendo queste parole in calce al nuovo contratto con l'Al-Nassr, sottoscritto sino al 2027 in cambio di complessivi 400 milioni di euro, pagabili in due anni. Una somma astronom