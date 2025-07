Baggio, il dramma mai superato: “Se avessi avuto una pistola mi sarei sparato”

Il ritiro dal calcio "una liberazione"

Ma se lo si paragona a mostri sacri come Maradona o Pelé, viene fuori tutta la modestia (sincera): "Non so cosa dirvi. È difficile riconoscermi tra loro. Non mi sono mai sentito così. Mi sono sempre sentito uno dei miliardi di persone che camminano su questa terra. Ho avuto la fortuna di giocare a calcio e di fare ciò che amo. Ma non mi sento come loro. Forse è meglio non esserne consapevoli. Forse la consapevolezza di ciò ti cambierebbe. Io non voglio cambiare". D'altronde vive ancora in campagna, dove è cresciuto, vicino Vicenza.