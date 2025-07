Addio a Peter Rufai, leggendario portiere della Nigeria campione d'Africa nel 1994

Dopo la morte di Diogo Jota , il mondo del calcio piange la scomparsa di un altro dei suoi protagonisti. Peter Rufai , estremo difensore della Nigeria simbolo degli anni '90, è deceduto all'età di 61 anni . "Piangiamo la scomparsa del leggendario portiere delle Super Eagles, Peter Rufai, un gigante del calcio nigeriano e campione della Coppa d'Africa nel 1994", si legge nel profilo X della nazionale nigeriana. "È una notizia scioccante. Non sapevamo nemmeno che fosse malato. Preghiamo con tutto il cuore affinché Dio gli conceda il riposo eterno e conforti tutti i suoi cari e l'intera famiglia del calcio nigeriano", ha dichiarato il Segretario Generale della Federcalcio nigeriana, Mohammed Sanusi .

Rufai colonna della Nigeria

Rufai esordì con la sua selezione in un'amichevole nel dicembre 1981 e vinse l'argento in Coppa d'Africa nel 1984 e nel 1988, prima del trionfo nella finale continentale in Tunisia nel 1994. Il portiere ha anche giocato da titolare i Mondiali del 1994 e del 1998. A Boston, il 5 luglio 1994, ha anche affrontato l’Italia di Arrigo Sacchi negli ottavi di finale: dopo il momentaneo vantaggio degli africani con Amunike, gli azzurri riuscirono a ribaltarla nei supplementari grazie alla doppietta di Roberto Baggio, che portò la sfida all’extratime all’88’ e la decise al 102’.