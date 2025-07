“The Playmaker”: a Manchester l’installazione firmata da Stefano Boeri Architetti ispirata a Sandro Mazzola

- Un’installazione composta da tre diversi moduli cilindrici, come campi da gioco in miniatura, arricchiti a terra da motivi grafici creati dall’artista messicano Eduardo. Le pareti si animano di fori circolari, porte che collegano gli spazi e invitano i visitatori a mettersi alla prova, trasformando il percorso in un gioco di movimento e sfida. Qui possono tentare di lasciare il proprio segno, come in una partita giocata con il corpo e con la memoria, ispirandosi ai gesti della leggenda Sandro: questa è “The Playmaker” l’installazione interattiva firmata dallo studio Stefano Boeri Architetti ispirata allo storico calciatore della nazionale italiana campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, nonché giocatore di spicco della Grande Inter con cui ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.

«Sandro Mazzola è stato uno dei miti della mia infanzia e adolescenza. Velocissimo, imprevedibile, tecnico, univa la visione di un regista e la determinazione di un attaccante. L’omaggio a Mazzola è l’omaggio a un ‘architetto del calcio’, capace di anticipare con uno scatto i movimenti degli altri giocatori nel campo da gioco» ha commentato l’architetto Stefano Boeri.