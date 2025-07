Miura infinito, sempre più nella storia: a 58 anni la 40ª stagione da professionista

Kazuyoshi Miura continua a battere tutti i record. L'attaccante giapponese oggi ha festeggiato la sua 40ª stagione da calciatore professionista, giocando i primi 45 minuti della partita di quarta divisione giapponese tra il suo Atletico Suzuka e il Veertien Mie . Lo scorso 15 giugno - a dire il vero - aveva già giocato 8 minuti contro lo YSCC Yokohama , ma il suo club ha voluto onorarlo con un ruolo da titolare in una partita casalinga per festeggiare la cifra tonda di 58 anni (e 130 giorni).

Miura: "Mi sento davvero fortunato e grato"

"So che è raro per un atleta professionista festeggiare la sua quarantesima stagione, e mi sento davvero fortunato e grato - ha detto Miura -. Credo di poter continuare a giocare, e prima della partita di oggi ho detto ai miei compagni di squadra che mi sento in grado di farlo grazie al loro supporto. La mia motivazione sta nel lavorare sodo e dare il massimo per poter giocare come ho fatto oggi insieme ai miei compagni di squadra. Continuare ad allenarmi quotidianamente e mantenere la voglia di migliorare alla mia età è difficile, ma è proprio questo che mi motiva". Tra i successi di Miura anche quello di essere diventato il primo asiatico a giocare in Serie A, nella stagione 1994-95, con il Genoa. Il giapponese ha indossato - tra le altre - anche le maglie di Dinamo Zagabria, Sydney FC, Kyoto Sanga, Vissel Kobe e Yokohama FC. La sua ultima avventura internazionale, all'età di 55 anni, lo ha visto tentare la fortuna con l'Oliveirense nella seconda divisione portoghese.