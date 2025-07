Lo psicologo nel mondo sportivo: "Ansia e depressione si combattono così"

Intervista a Michele Magliano, laureato in Psicologia a Roma e nativo di Teggiano, famoso per le notevoli attività culturali che culminano, la settimana di Ferragosto, con una manifestazione conosciutissima in tutta Europa e in tutto il mondo, “Alla tavola della Principessa Costanza”, spesso diffusa dai canali televisivi nazionali. Il Dottor Magliano è stato spesso contattato da associazioni sportive di diverse discipline e categorie per la preparazione svolta nella gestione degli atleti. A lui abbiamo rivolto qualche quesito di pubblico interesse.

Quanto è rilevante il rapporto tra le attività motorie e sportive e le giovani generazioni?

“La rilevanza del rapporto tra le attività motorie e sportive e le giovani generazioni è profonda e multidimensionale. Lo sport e l'attività motoria costante aiutano i giovani a sviluppare e potenziare correttamente il corpo, migliorare la postura, la coordinazione, la forza muscolare e la capacità cardiovascolare”.

I benefici come arrivano e permangono, all’interno di oguno di noi?

“Lo sport riduce lo stress, l’ansia e la depressione. Stimola la produzione di endorfine, regalando un senso di benessere ed è capace di migliorare l'autostima”.

Quali sono, i segnali capaci di mostrare le paure e le insicurezze dei ragazzi soprattutto dopo l'esperienza del Covid?

“Ansia e depressione: molti adolescenti hanno sviluppato sintomi di ansia, depressione e fobie sociali evidenti. Questi sono assommabili ai continui disturbi delle regolari ore di sonno e dell'alimentazione: Occorre prestare attenzione alle alterazioni nei ritmi sonno-veglia e ai cambiamenti patiti o imposti nelle abitudini alimentari, spesso accompagnati da difficoltà di concentrazione e calo della motivazione e della memoria, che è un nemico non sempre visibile ma comunque insidioso, nella costruzione di taluni equilibri”.

Magliano, lei che è un appassionato di Sport ed è elemento preparato in materia, come può aiutare il supporto psicologico nel lavoro svolto dalle associazioni sportive?

“Iniziamo con la specifica che l’attività fisica sa promuovere il benessere emotivo degli atleti. Sa aiutare i giovani a gestire ansia, stress, pressione da prestazione e paura del fallimento. Favorisce lo sviluppo dell’autostima e della fiducia in sé stessi. Lo psicologo sportivo può mediare i conflitti e favorire un clima relazionale più sano e consapevole. Senza omettere che la nostra figura professionale può aiutare gli allenatori a comprendere in modo preciso e chiaro i bisogni psicologici degli atleti e a modulare lo stile comunicativo".

C'è un metodo, per vincere paure e fobie?

“Sì, tra le tante la Terapia cognitivo-comportamentale (CBT). È il metodo più usato e scientificamente valido per vincere le fobie. Aiuta a identificare e a modificare i pensieri irrazionali ed automatici legati alla paura. Non sono gli eventi in sé a causare paure e ansie, ma l’interpretazione che diamo a questi eventi. È fondamentale farsi supportare dalla guida esperta di uno psicoterapeuta".

La CBT insegna a:

1. Riconoscere i pensieri negativi e disfunzionali

2. Cambiare i pensieri negativi con altri più utili e positivi

3. Agire in modo nuovo e costruttivo

4. Ridurre il malessere emotivo e migliorare la qualità della vita.