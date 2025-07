Gravina: "Andare al Mondiale senza se e senza ma. Retegui? Non riusciamo a porre paletti"

"Dispiace per un giocatore importante per la Nazionale che lascia il calcio che conta, ma anche la consapevolezza dell'impossibilità di porre dei correttivi al mercato arabo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta l'affare che ha sconvolto il calciomercato nelle ultime ore, ovvero il possibile (ma ormai ai dettagli) passaggio di Mateo Retegui dall'Atalanta agli arabi dell'Al-Qadsiah per una cifra che sfiora i 70 milioni di euro. "Dispiace perdere ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra - spiega nel punto stampa al termine del consiglio federale odierno -. Lo seguiremo, ma un campionato competitivo come quello italiano ti porta a una formazione ben diversa. E' l'effetto della globalizzazione, uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a porre paletti nell'economia di mercato".