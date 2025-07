Giustizia sportiva, è bufera: Berruto chiede un'indagine parlamentare! Gravina furioso, la replica

"Ho depositato oggi, dopo averla annunciata in ufficio di presidenza della VII commissione, una richiesta di indagine conoscitiva sul tema della giustizia sportiva ". Lo rende noto il deputato democratico, responsabile nazionale sport del Pd, Mauro Berruto . "Credo sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato - con enorme spreco di tempo e risorse - sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali in fantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato. Uno strumento - spiega l'ex ct della nazionale italiana di volley - che non è più all'altezza del suo compito neanche rispetto ai contenziosi legati 'al campo' per gli stessi clamorosi motivi. Ho indicato oltre venti soggetti da audire, da tutti i soggetti istituzionali competenti, a partire dal ministro per lo sport Andrea Abodi, fino alle associazioni atleti e soggetti che, sulla propria pelle, hanno vissuto l'esperienza di questa anomalia e stortura del mondo sportivo".

L'indagine conoscitiva

"L'indagine conoscitiva parlamentare - aggiunge Berruto - ha proprio lo scopo di acquisire informazioni, accendere una luce su un tema che chiunque frequenti il mondo dello sport conosce nelle sue criticità e orientare strumenti normativi per migliorarlo. Mi auspico che il presidente della VII Commissione Mollicone possa accogliere questa mia richiesta, inclusa l'indicazione su un tempo massimo di quattro mesi per condurre le audizioni e di successivi due per concludere i lavori". Il tema è particolarmente caro ai tifosi della Juventus, memori della penalizzazione in classifica ricevuta dalla squadra due anni fa, privata di una qualificazione in Champions League conquistata sul campo, con inevitabili ricadute negative sui conti della società e, di conseguenza, sulle successive sessioni di calciomercato: sotto accusa, allora, fu 'il sistema' - o almeno così venne giustificata la condanna - basato sulle presunte ipervalutazioni di alcuni giovani calciatori. Con l'ulteriore beffa di assistere alla cessione di un giocatore come Dragusin, tra i principali nomi coinvolti nella vicenda, dal Genoa al Tottenham a cifre ben superiori di quanto originariamente incassato dalla Juve, oppure di ritrovarsi nella condizione di dover vendere Rovella alla Lazio a una quotazione inferiore di quella a suo tempo necessaria per prelevarlo dagli stessi rossoblù. Per non parlare dei vari Orsolini, Mandragora e altri, additati come affari gonfiati e alla luce dei fatti invece valutati molto meno di quanto poi il loro potenziale esprimerà sul campo.