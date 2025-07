Van Gaal: "Il tumore non mi preoccupa, ma non ho voglia di allenare club"

" Il tumore non mi preoccupa più . Mi faccio controllare spesso, ma sta andando bene. Sto diventando sempre più in forma". A rivelarlo è Louis Van Gaal , nel corso di un'intervista all'emittente olandese Rtl4, all'interno del programma Humberto, parlando del cancro alla prostata, scoperto nel 2020 e che ha combattuto a lungo con radio-terapie. Il tecnico ha confermato la propria guarigione: " Ho subito diverse operazioni - ha raccontato il 73enne -. All'epoca andava tutto storto. Avevo problemi seri. Non ho mai provato un dolore simile. Era tutto terribile". Van Gaal è stato anche ct dell'Olanda, la sua ultima avventura ai Mondiali del 2022: "Nonostante la mia malattia, negli ultimi due anni mi è stato chiesto di allenare dei club. Non allenerò in un club perché non ho voglia di lavorare tutti i giorni ".

Su Farioli

L'ex tecnico - tra le altre - di Ajax, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United, sempre intervistato da Rtl4, ha anche detto la sua su Francesco Farioli, allenatore del Porto, nella stagione appena conclusa all'Ajax dove i lancieri hanno dilapidato negli ultimi turni un importante vantaggio sul Psv, per poi chiudere al secondo posto: "È stato davvero un grande allenatore per il club - ha sottolineato Van Gaal -. Ho visto alcuni dei suoi allenamenti e ho parlato con lui, quindi posso permettermi di dire qualcosa a riguardo. Magari non aveva la stessa visione di giocare a calcio che avevo quando io ero allenatore dell'Ajax, ma li ha tirati fuori dalle sabbie mobili. Nonostante il gioco non fosse esattamente ciò che si aspettavano, i tifosi dell'Ajax lo hanno supportato incondizionatamente. È incredibile, è qualcosa che ad Amsterdam non ha precedenti. Io stesso non ci sono riuscito. Ho dovuto aspettare un anno, fino al momento in cui abbiamo vinto la Coppa Uefa e poi finalmente i tifosi si sono un po' convinti".