Su Dazn partono le grandi amichevoli estive di calcio

Le amichevoli dei top club disponibili su Dazn

- Il grande calcio non si ferma su Dazn e anche per quest’estate tutti i tifosi di Juventus, Milan, Roma, Como, Fiorentina e non solo potranno seguire il meglio delle amichevoli della propria squadra del cuore. La testa, quindi, è già alla fase preparatoria che porterà al calcio di inizio della nuova stagione di Serie A Enilive 2025/2026 in partenza il 23 agosto, sempre su Dazn, con le 20 squadre che si sfideranno sui campi per il titolo di Campione d’Italia.

Su Dazn potrai seguire l'avvicinamento delle big della Serie A all'inizio del nuovo campionato, al via il prossimo 23 agosto. A inaugurare la stagione di amichevoli estive sarà il Como di Fabregas che incontrerà il Lilla il 18 luglio, successivamente, in campo il 26 luglio la Roma di Gasperini sfiderà il Kaiserslautern in Germania. I primi appuntamenti dei rossoneri, con il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra, sono previsti per il 23 luglio contro l’Arsenal e il 26 luglio contro il Liverpool. Agosto si apre con la Roma che sarà di scena a Lens il 2 del mese, mentre il 3 agosto sarà la volta del primo appuntamento per la Fiorentina contro il Leicester. Il weekend del 9 agosto promette spettacolo: in campo il Milan contro il Leeds a Dublino e ancora la Fiorentina, impegnata contro il Manchester United. Il giorno dopo, il Milan proseguirà la sua tournée sfidando il Chelsea a Londra, mentre la Juventus sarà impegnata, per la sua prima sfida, in un'amichevole di grande richiamo internazionale contro il Borussia Dortmund.