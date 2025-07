Genoa e Samp candidano il Ferraris a Euro 2032: la nota congiunta

Genoa e Sampdoria candidano il Luigi Ferraris a Euro 2032. I club genovesi hanno rilasciato una nota congiunta per candidare il capoluogo ligure al campionato europeo che avrà luogo in Italia e Turchia - edizione a sua volta preceduta da quella ospitata da Regno Unito e Irlanda - . "L'U.C. Sampdoria e il Genoa CFC al termine dell'incontro odierno alla presenza di rappresentanti di Uefa e Figc - si legge nel documento - sono al fianco della sindaca, Silvia Salis, e dell'amministrazione del Comune di Genova nell'iter di candidatura dello stadio Luigi Ferraris per Euro 2032".