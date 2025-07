Ten Hag si presenta con un’umiliazione: Bayer ridicolizzato dai ragazzini del Flamengo, 5-1!

Solo un test amichevole, è vero, ma la prima di Erik Ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen è stato un vero e proprio incubo. Dopo il saluto a Xabi Alonso , tecnico eroe delle Aspirine capace di portare a casa la prima storica Bundesliga del club, in riva al Reno è arrivato l'ex tecnico del Manchester United . Con i Red Devils un'esperienza complessa con tante divergenze con giocatori e ambiente che hanno dato vita ai peggiori risultati della storia della squadra di Old Trafford . Ora la possibilità del riscatto in terra tedesca, ma per Ten Hag lo start è stato umiliante.

Ten Hag, inizio da incubo

Nella pre season in Brasile, il nuovo Leverkusen di Ten Hag è stato surclassato nel primo test amichevole dai ragazzini dell'under 20 del Flamengo che hanno rifilato al Bayer un'inaspettata manita. Straripanti i giovani brasiliani che già nel primo tempo hanno messo al sicuro il risultato sul 4-0: Lorran ha aperto le marcature dopo appena due minuti prima che Matheus Gonçalves allungasse ancora, infilando una doppietta personale, prima di offrire l'assist per il gol di Pedro Leao. Tante le riserve mandate in campo da Ten Hag nella prima frazione, ma nella ripresa, con l'ingresso in campo di Xhaka, Grimaldo, Tapsoba e Schick, la situazione non è migliorata, anzi. Gusttavo ha infatti firmato la cinquina prima della rete della bandiera siglata dal giovane Montrell Culbreath per i tedeschi.

Le parole di Ten Hag

Una figuraccia per Ten Hag che al termine della partita ha giustificato con queste parole quanto accaduto in campo: "Il risultato non è dei migliori, ma non me ne frega un c***o dei risultati precampionato. Non dobbiamo mai perdere, nemmeno con quel margine, ma per me era importante non perdere nessun giocatore. Sarebbe stato meglio giocare la partita più tardi. A Leverkusen abbiamo grandi aspettative anche quando i giocatori sono giovani. Ma non dobbiamo giudicarli troppo severamente".