Lucescu, gli 80 anni del mago: i trofei, le difficoltà Inter e ora il sogno Mondiali

Il 29 luglio 2025 Mircea Lucescu festeggia un traguardo straordinario: gli 80 anni, 40 dei quali passati sulle panchine di mezzo mondo. Allenatore visionario, personaggio carismatico e autentico "mago" del pallone, ha attraversato epoche, confini e rivoluzioni tattiche, diventando uno dei tecnici più vincenti del panorama europeo. In carriera ha sollevato la bellezza di 37 trofei con otto squadre diverse in quattro Paesi, lasciando ovunque un'impronta riconoscibile fatta di gioco, rigore e innovazione. Dai primi passi nella natia Romania fino agli ultimi successi in Ucraina, passando per esperienze alterne in Italia e trionfi in Turchia, la sua parabola professionale è un racconto epico di cadute, rinascite e gloria. Un viaggio senza mezze misure, capace di riscrivere la storia di ogni club in cui ha lavorato.

Dagli esordi in Romania alla delusione italiana

Il percorso da allenatore di Lucescu inizia quasi per caso al Corvinul Hunedoara, dove ricopriva contemporaneamente il doppio ruolo di calciatore e tecnico. Proprio lì, con una storica qualificazione alla Coppa UEFA e un inaspettato terzo posto in campionato, nasce il soprannome di "Mago", destinato a seguirlo per tutta la carriera. La sua prima esperienza sulla panchina della Nazionale rumena culmina con una vittoria storica sull’Italia campione del mondo nelle qualificazioni agli Europei del 1984. I primi trofei arrivano con la Dinamo Bucarest, tra cui due Coppe di Romania e un campionato nazionale. Nel 1990 sbarca in Italia, iniziando con il Pisa e poi passando al Brescia di Gino Corioni, che lo aveva già messo nella sua lista ai tempi della presidenza al Bologna. Nonostante le idee innovative, i risultati non arrivano: Lucescu è uno dei primi in Italia a introdurre figure oggi fondamentali come l’analista tattico, ma l’ambiente e i tempi non sono ancora maturi.

Il ritorno in Romania e il sogno Mondiali

Dopo una breve e sfortunata parentesi con la Reggiana e un nuovo passaggio in Romania, dove conquista un’ulteriore Coppa nazionale col Rapid Bucarest, Lucescu tenta nuovamente l’avventura all’estero. Alla guida dell’Inter non riesce però a lasciare il segno e viene sollevato dall’incarico prima di completare la stagione. È in Turchia che ritrova sé stesso: vince il campionato prima con il Galatasaray, poi con il Besiktas, rilanciando definitivamente la sua carriera. Ma è in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk, che costruisce il suo capolavoro: in dodici anni trasforma il club in una potenza europea, con otto titoli nazionali, sette coppe, sei supercoppe e soprattutto una Coppa UEFA nel 2009, battendo il Werder Brema in finale. Dopo un periodo come commissario tecnico della Turchia, torna in Ucraina alla Dinamo Kiev, vincendo subito scetticismo e titoli. Si dimette nel 2023, dichiarando conclusa la sua carriera, salvo poi tornare nel 2024 per guidare ancora una volta la Romania, con l’ambizione di portarla ai Mondiali del 2026. E ora è proprio questo l'obiettivo o il sogno del 'mago' Lucescu.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE