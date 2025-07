Celeste Pin, suicidio o omicidio? Disposta l'autopsia dopo il gesto dell'ex moglie: cosa trapela

La depressione, il ritrovamento del corpo, l'ipotesi suicidio. Non sono queste tutte le tappe del dramma che ha colpito la famiglia di Celeste Pin , ex bandiera della Fiorentina, scomparso lo scorso 22 luglio all'età di 64 anni . A rinvenire il corpo all'interno della sua abitazione a Firenze, è stato un familiare insospettito dell'insolito silenzio si era precipitato ad accertarsi che non fosse successo nulla di grave. Ma l'ex difensore era ormai scomparso, e né le autorità né i soccorritori hanno trovato alcun biglietto d'addio. Pertanto, la morte di Pin è stata ricondotta all'ipotesi suicidio. Almeno fino a quando l'ex moglie Elena Fabbri , ha presentato un esposto per omicidio colposo contro ignoti , nel giorno in cui la procura aveva predisposto la riconsegna della salma. Procura che ha così proseguito ad aprire un nuovo fascicolo - ad aprire l'inchiesta è il pm Silvia Zannini - mentre Fabbri ha richiesto l'esecuzione dell'esame tossicologico e il sequestro del cellulare, nonché l'apposizione dei sigilli all’abitazione di Via Masoni.

Morte Pin: disposta l'autopsia

La donna, madre dei primi due figli dell'ex Viola, rifiuta infatti l'ipotesi del suicidio - del giorno del decesso l'autoscatto inviatale da Pin accompagnata dal messaggio "pronto al lavoro" - ritenendo come nel periodo antecedente della morte, l'ex marito - che per lungo tempo ha seguito una terapia antidepressiva a base di farmaci - godesse di buona salute sia fisica che mentale. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti resta quella del suicidio. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la procura ha nel mentre proceduto a disporre l'autopsia sul corpo di Pin, la cui restituzione - come riferisce Repubblica - è pertanto sospesa. A dirsi incredulo non è soltanto la famiglia dell'ex giocatore. Sulla tragedia è stato invitato a rispondere anche Giovanni Galli, portiere della Fiorentina dal 1977 al 1986 - oggi consigliere regionale in Toscana per la Lega - ed ex compagno di squadra di Pin nella Viola: "Tutto ci saremmo aspettati, tranne che un gesto come questo. È sempre stato un ragazzo tranquillo e sereno, non l'ho mai sentito alzare la voce".