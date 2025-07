Lucescu: Brescia futuristico, ispirò lo Stadium Juve! La verità sull'Inter e la Romania ai Mondiali

Un giorno ci confidò che se avesse dovuto immaginare il suo ultimo giorno di vita, beh si sarebbe visto comunque in panchina. Quel luogo come una dolce ossessione. L'ultima sigaretta, lui che non ha mai avuto il vizio del fumo. Augurandogli che il triste momento arrivi il più tardi possibile, domani Mircea Lucescu festeggerà i suoi primi 80 anni . E lo farà da allenatore in carica come sognava. Dopo aver guidato quindici club , un anno fa è tornato ad essere il commissario tecnico della Romania (come nel quinquennio '81-86) e ora vuole portarla ai Mondiali dove manca dall'edizione francese del 1998. Ha allenato anche la Turchia, ma è soprattutto sulle panchine dei club che ha vissuto la sua vita da allenatore negli ultimi 42 anni. Quelli precedenti l'hanno visto attaccante e bandiera di due sole squadre: Dinamo Bucarest e Corvinul Hunedoara , oltre che della nazionale romena. In Italia ha legato il suo nome soprattutto al Brescia (due promozioni in A e un calcio visionario negli anni Novanta) oltre che brevemente a Pisa , Reggiana e Inter . Ha vinto ovunque in panchina: con la sua Dinamo Bucarest, in Turchia con Galatasaray e Besiktas , in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Kiev . Ha conquistato scudetti (19), coppe europee (l'ultima Uefa disputata), c oppe nazionali e ha lanciato centinaia di calciatori .

Buon compleanno, mister. Come sta vivendo questo traguardo?

"In tranquillità. Non mi sento addosso questi 80 anni, vivo il momento con serenità e consapevolezza. Credo che nessun allenatore sia mai arrivato alla mia età ancora in panchina e guidando una Nazionale che sogna di andare ai Mondiali. Per fare festa oggi ho invitato a casa mia a Bucarest i giocatori di cinque generazioni. Quelli che giocavano con me e con cui abbiamo fatto i Mondiali del 1970, quelli che ho allenato con Hagi in prima fila. Voglio ringraziarli per come mi hanno aiutato a diventare quello che sono stato".

Lucescu e l'amore per l'Italia

Italia sempre nel cuore?

"Ma certo, ci mancherebbe. Brescia resta la parentesi più bella. Con Anconetani a Pisa era andata male. Non riuscivamo a lavorare insieme. Corioni invece mi diede carta bianca. Giocavamo un calcio avveniristico, costruivamo dal basso quando nessuno sapeva cosa volesse dire. Adesso lo fanno tutti. Andammo subito in A, ma poi quel Brescia fu maltrattato dagli arbitri e a Corioni non fecero lo stadio come promesso. La Juventus ha costruito il suo su un'idea che aveva avuto il mio presidente. A Brescia feci esordire in serie A Pirlo quando non aveva ancora compiuto 16 anni. Gli dissi che doveva mettersi in testa di puntare alla Nazionale".

Lei preferì il Brescia, in Serie B, al Porto in Coppa Campioni. Una scelta alla Lucescu.

"Feci un po’ di confusione con le firme, ma avevo dato per primo la mia parola a Corioni. Pinto da Costa, lo storico presidente dei portoghesi, non me l'ha mai perdonata. Ogni volta che ci siamo incontrati da avversari negli anni mi ha sempre rinfacciato quella cosa".