El Trinche, l'uomo che fece dire a Maradona "È lui il più forte del mondo, non io"

Nessun giocatore si faceva passare la palla tra i piedi, a Rosario, in quegli anni. A meno che non incontrasse el Trinche, che sapeva fare il tunnel elastico. Non si sa come, ma lo faceva. Si divertiva a passare il pallone sotto le gambe degli avversari due volte, avanti e indietro, per poi smarcare l’uomo. Era un mistero. Così come il suo soprannome, che voleva dire il Taglio, il Solco, forse legato al sorriso a barchetta che lo contraddistingue