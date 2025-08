Mauro Berruto: "È Giustizia la giustizia sportiva? Troppe cose non tornano"

“Non ho più niente da chiedere allo sport, ho ricevuto tutto il meglio. Quello che faccio è per restituire qualcosa allo sport”. Mauro Berruto è stato ct della nazionale azzurra di volley (e di quella islandese), è stato un tecnico di successo e adesso fa il parlamentare, ruolo attraverso il quale è stato, tra le altre cose, promotore dell’introduzione dello sport nella Costituzione Italiana. Da qualche settimana ha posto il tema della giustizia sportiva al centro dell’attenzione del dibattito politico e sportivo . “Ormai le evidenze di qualche cosa che non funziona sono tante. Il calcio è sotto gli occhi di tutti, ma ci sono situazioni molto più complicate e dolorose in federazioni piccole o medio-piccole. Si tratta di faccende che riguardano anche abusi e presunti casi di pedofilia oppure il caso del ciclista morto a 22 anni in una corsa. Se si pensa che su otto candidati alla presidenza del Coni, cinque si sono presentati solo per avere l’opportunità di denunciare storture della giustizia sportiva è indicativo che forse non va tutto divinamente come si vuole far pensare, no? O quantomeno è curioso. Poi se si tratta di giustizia sportiva o ingiustizia sportiva lo lasciamo giudicare ai posteri, ma nel frattempo proviamo a fare chiarezza”.

"Non ho mandato carrarmati nelle federazioni"

È per questo che ha chiesto l’apertura di un’indagine conoscitiva del Parlamento sulla giustizia sportiva?

“Sì, per fare una riflessione su un tema sul quale ho ricevuto moltissime sollecitazioni. Da quando ho chiesto di segnare alla mia mail i casi di ingiustizia ho messo insieme un nutrito dossier. Ci sono almeno una quarantina di casi che mi sono stati segnalati in poche settimane e che riguardano una dozzina di federazioni. Evidente che qualcosa sia sfuggito di mano”.

Cosa, in particolare, è sfuggito di mano secondo lei?

“La giustizia sportiva nasce separata da quella ordinaria per ragioni logiche e comprensibili. Se durante una partita un avversario mi rompe una tibia in uno scontro di gioco non posso denunciarlo per lesioni, ma si passa attraverso un iter interno. Ma partendo da qui si è trasformata in uno strumento di potere. Quando si parte dal presupposto che i giudici vengono sostanzialmente nominati dai presidenti federali si capisce subito la prima aberrazione giuridica, visto che non possono nominare chi li potrebbe giudicare. Da qui si parte per una serie di questioni più serie e drammatiche”.

Il mondo dello sport ha reagito con veemenza. Gravina, per esempio, ha parlato di “inaccettabile delegittimazione degli organi della giustizia sportiva”.

“Curioso. Perché mica ho mandato i carrarmati nelle federazioni. Ho chiesto un’indagine conoscitiva nella casa della Democrazia, cioè il Parlamento. Quindi un percorso dove presso la commissione competente, parlano tutte le componenti: i giudici, i procuratori federali, i presidenti, gli arbitri, le associazioni degli atleti, insomma tutti gli attori in gioco. La commissione ascolta, raccoglie i documenti e li mette a disposizione per eventuali correzioni di natura legislativa. Insomma, è un’occasione per chiarire e non capisco una reazione così repentina e sferzante da parte di Gravina e Petrucci. Risponderei come diceva mio nonno: male non fare, paura non avere”.