Baresi operato ai polmoni, la nota del Milan: "Siamo tutti con te"

Intervento chirurgico perfettamente riuscito per Franco Baresi , attualmente vice presidente onorario del Milan e bandiera della Nazionale italiana. All'ex difensore rossonero, si legge in un comunicato pubblicato dalla stessa società, è stata "riscontrata la presenza di una nodulzione polmonare" grazie alle più moderne tecniche di chirurgia mini invasiva. Il tutto è stato riscontrato in seguito ad accertamenti di routine. Baresi , che ha ottenuto da calciatore con i rossoneri sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane, ha ricevuto da parte della società gli auguri di pronta e completa guarigione. In suo onore il club ha anche ritirato la maglia numero 6 nel 1997, data che è coincisa con il suo addio al calcio.

Baresi, operato per la rimozione di una nodulazione polmonare

Baresi ha poi rilasciato una breve dichiarazione per tranquillizzare i sostenitori rossoneri e gli appassionati che lo hanno sempre riconosciuto come una icona del calcio italiano: " Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio".

