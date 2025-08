Fiorentina e playoff Conference League: chi sono i possibili avversari

Si avvicina l'esordio ufficiale della nuova Fiorentina di Stefano Pioli . Il tecnico originario di Parma ha scelto di tornare in Italia dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l' Al Nassr, arrivata dopo le cinque stagioni al Milan e culminate dalla conquista di uno scudetto e di una semifinale di Champions League poi persa contro l'Inter. Il ritorno a Firenze è stata la soluzione più gradita non solo dal tecnico, ma anche e soprattutto dalla società viola e dalla piazza dopo l'inaspettata separazione con Raffaele Palladino che lo scorso anno aveva conquistato una semifinale di Conference League macchiata dall'eliminazione contro il Betis Siviglia , riuscendo però a mantenere la Fiorentina in Europa.

Fiorentina, esordio europeo il 21 agosto

Il sorteggio di Nyon ha sorriso alla Fiorentina che debutterà in trasferta il prossimo 21 agosto contro una tra gli ucraini del Polissya o gli ungheresi dal Paksi per il playoff di Conference League. Il ritorno invece è previsto al "Franchi" una settimana dopo con la possibilità di preparare anche il debutto in campionato che vedrà Kean e compagni impegnati in trasferta contro il Cagliari domenica 24 alle 18,30. Il mese di agosto quindi si prospetta ricco di impegni per una Fiorentina chiamata a spingere fin da subito il piede sull'acceleratore.

Per i viola playoff mai scontati

Lo scorso anno la Fiorentina faticò particolarmente per accedere alla fase a gironi della Conference League. Contro gli ungheresi dell'Akademia Puskas finì 3-3 al Franchi, mentre al ritorno servirono i rigori per dare la possibilità ai toscani di passare dopo l'1-1 maturato durante i tempi regolamentari con le reti di Kean e Nagy al 97' e la doppia espulsione di Ranieri e Comuzzo. In patria gli ungheresi del Paksi lo scorso anno sono arrivati terzi in campionato alle spalle di Ferencvaros e proprio l'Akademia Puskas. Quarto posto invece per gli ucraini alle spalle della nobile decaduta Shakhtar Donetsk.