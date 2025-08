La Giustizia Sportiva ha creato dei mostri: picconata dopo picconata, crolla il muro

In principio, ma proprio in principio, quindi parliamo della seconda metà dell’Ottocento, insieme allo sport moderno nasce l’esigenza di regolarlo con una sua giustizia. Lo sport è un fatto elitario, lo praticano le classi più benestanti, riunite in circoli di gentiluomini. In quel contesto, quindi, è naturale che ci siano commissioni interne, probi viri, i più esperti o saggi, che giudichino internamente le controversie. Una giustizia privata e circoscritta all’ambito sportivo, con procedure più spicce e meno garanzie per chi veniva giudicato, perché così si usava tra gentlemen, spesso sinonimo di sportsmen. E per un secolo, o giù di lì, è parsa cosa buona e giusta, anche se lo sport cambiava e, fortunatamente, accoglieva tutte le classi sociali e le donne. L’idea che la giustizia sportiva facesse mondo a sé continuava a essere universalmente accettato, anche per una ragione ancora oggi molto solida: un fallo su un campo da gioco, per esempio, non può essere oggetto di una denuncia penale per lesioni personali, anche qualora provocasse una frattura. Quello che accade in ambito agonistico non può - salvo casi estremi - essere giudicato come se accadesse in un ambito di vita normale.

Lo sport è diventato un’industria

E su questo principio la giustizia sportiva, anche se non era più amministrata tra signori con la marsina e il cilindro, ha mantenuto la sua indipendenza. Ma in nome di quella indipendenza la situazione è trascesa diventando anacronistica. Perché negli ultimi cinquant’anni lo sport è diventato un’industria, le società sportive sono diventate aziende dai fatturati milionari, il professionismo ha pervaso qualsiasi livello. In questo nuovo scenario, la giustizia sportiva appare inadeguata in certi casi, pericoloso strumento di potere in altri. Inadeguata perché le procedure sono troppo spicce, il diritto alla difesa è spesso azzerato, i meccanismi per nulla trasparenti (di recente la Juventus è stata condannata con un processo a porte chiuse, per dire). Pericoloso strumento di potere perché i giudici vengono nominati dalle federazioni e così, dietro lo scudo dell’indipendenza e dell’inappellabilità presso la giustizia ordinaria, si possono perpetrare terrificanti vendette private ed è possibile usare giustizia coma una clava per eliminare avversari politici o personaggi scomodi. Sono almeno vent’anni che la giustizia sportiva partorisce storture e, in certi casi, mostri giurisprudenziali, giustificandoli sempre con l’idea che «i giudici seguono principi diversi rispetto al diritto ordinario, perché chi aderisce a una federazione accetta regole e regolamenti, anche più stretti» e la scusa che «la giustizia sportiva deve essere più veloce e fulminea» (e questa velocità brucia spesso i più basilari diritti di chi si difende).

La credibilità dell'intero sistema

Non può più essere così e se ne è accorta la Corte di Giustizia Europea che, dalla sentenza sulla Superlega in poi, sta letteralmente picconando un sistema che non può durare ancora a lungo. In Italia se ne sta rendendo conto la politica (l’onorevole Berruto ne ha parlato a Tuttosport) e il nuovo presidente del Coni sembra voler agire in qualche modo. Lo sport è una cosa serissima, muove miliardi di euro, mette in gioco la vita e la professione di milioni di persone: merita una giustizia vera, che sia terza e che garantisca i diritti della Costituzione. Ne va della credibilità dell’intero sistema.