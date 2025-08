Matteo Materazzi: "Sla malattia infame. Voglio vivere, ma ho poco tempo"

"Devo essere aiutato per andare in bagno, farmi una doccia, salire in macchina. Per mangiare mi devono imboccare, le mani le muovo ancora, ma non riesco a tirare su il braccio. Questa malattia è infame perché ti toglie giorno dopo giorno qualcosa". Si apre così una lunga intervista di Matteo Materazzi a Repubblica, in cui racconta in prima persona della malattia che lo ha colpito. Materazzi ha 49 anni, è agente sportivo ed ex calciatore. Una famiglia legata al pallone: il fratello Marco campione del mondo 2006, il padre Beppe a lungo allenatore in A. Si collega dalla Sardegna, Porto Taverna. "Era il nostro punto di ritrovo. Mi lega anche a mia madre, che era di Cagliari", ha detto. Madre che ha perso a 13 anni. "Un tumore al seno. Non ne ero cosciente, nessuno mi avvisò che sarebbe potuta morire. Anche per questo ho scelto di dire tutto subito ai miei figli, Geremia e Gianfilippo, così possono metabolizzare. Con la mia malattia è vietato sperare, ma io voglio vivere. Penso a chi non può permettersi le spese per rendere sostenibile la sua quotidianità”.