Processo morte Maradona: respinta la richiesta di ricusazione dei giudici

Il nuovo tribunale argentino incaricato di far luce sulla controversa morte di Diego Armando Maradona ha recentemente respinto una richiesta avanzata dal team di difesa del medico personale dell’ex campione, Leopoldo Luque . L’istanza mirava a escludere due dei tre giudici coinvolti nel nuovo procedimento, sostenendo l’esistenza di un potenziale pregiudizio che avrebbe potuto minare la loro imparzialità. La decisione arriva dopo l’annullamento del primo processo , dichiarato viziato da gravi irregolarità procedurali. La vicenda giudiziaria, ancora lontana dal concludersi, ruota attorno all'accusa di negligenza fatale da parte di sette operatori sanitari che si occupavano del Pibe de Oro nei suoi ultimi giorni di vita.

Il caso, che ha scosso l'opinione pubblica argentina e mondiale, pone al centro della scena la gestione clinica dell’ex numero 10 durante la sua convalescenza post-operatoria. Maradona è deceduto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni, nella sua residenza di Tigre, dove stava recuperando dopo un delicato intervento neurochirurgico. Le indagini si concentrano su una presunta mancanza di assistenza tempestiva e adeguata da parte del suo team medico, nonostante segni evidenti del peggioramento delle sue condizioni.

Respinta la richiesta di ricusazione: i giudici restano

Mercoledì 6 agosto, il nuovo tribunale composto a luglio ha respinto ufficialmente la richiesta di ricusazione presentata dagli avvocati di Leopoldo Luque. I legali avevano sostenuto che due dei tre magistrati avrebbero potuto non essere imparziali, motivando l’istanza con "timori fondati di parzialità". Tuttavia, la corte ha rigettato l’argomentazione, definendo la richiesta come un tentativo dilatorio privo di fondamento giuridico. Secondo la motivazione ufficiale, si tratterebbe di un’azione basata su mere speculazioni e valutazioni soggettive, non supportate da elementi concreti.

Nonostante il rifiuto, il team legale di Luque non intende arrendersi: gli avvocati hanno già annunciato l’intenzione di impugnare la decisione, presentando ricorso nei prossimi giorni. Questo nuovo ostacolo giudiziario rappresenta solo uno dei numerosi colpi di scena in un caso che continua a destare clamore e polemiche in Argentina. La difesa insiste sulla totale assenza di dolo da parte del medico, sostenendo che le sue azioni sono sempre state guidate dal bene del paziente, e non da negligenza.

Un primo processo annullato e accuse pesanti ai sanitari

Il processo originario, iniziato all’inizio del 2024, si è concluso con un clamoroso annullamento a fine maggio, dopo due mesi e mezzo di udienze e oltre 40 testimoni ascoltati. Il tribunale è stato sciolto a causa di gravi anomalie, tra cui la scoperta che una delle giudici aveva preso parte alla preparazione di una serie documentaristica dedicata proprio al caso Maradona. Tale coinvolgimento, giudicato incompatibile con l'imparzialità richiesta a un magistrato, ha compromesso l’intera validità del processo, costringendo le autorità a ripartire da zero.

Attualmente, sette professionisti della salute – tra cui medici, psichiatri, psicologi e infermieri – sono sotto accusa con l’imputazione di “omicidio con dolo eventuale” come riportato da L'Equipe. In termini legali, ciò significa che avrebbero agito con consapevolezza del possibile esito letale delle loro negligenze. Se riconosciuti colpevoli, rischiano pene comprese tra gli 8 e i 25 anni di carcere. Secondo l’accusa, Maradona sarebbe morto dopo ore di agonia, abbandonato in condizioni critiche senza l’assistenza necessaria, nonostante i segnali evidenti del deterioramento del suo stato fisico.

