Rissa in Betis-Como, la stampa spagnola: "Deplorevole, episodi violenti"

Cinque gol, due espulsi, pugni, schiaffi e insulti. Betis-Como è stata tutt'altro che un'amichevole. All'Estadio Municipal Ciudad de La Linea di Cadice i lariani si sono imposti per 3-2 grazie alle reti di Diao, Da Cunha e Azon, ma il test verrà ricordato per la rissa scoppiata al termine del primo tempo e che ha portato alle espulsioni di Fornals, per la squadra di Sivigilia, e di Perrone per il Como. Il sito del quotidiano spagnolo Marca parla di "Rissa deplorevole", aggiungendo che si è assistito addirittura a "un'autentica carneficina". Anche AS parla di scene deplorevoli, pugni e schiaffi, mentre il Mundo Deportivo racconta "una battaglia monumentale, indegna per il comportamento di entrambe le squadre".
La ricostruzione
Sulla stessa lunghezza d'onda Sport, che riferisce di "una violenta rissa tra le due compagini, con spinte e pugni sotto gli occhi dell'arbitro. Episodi così violenti che hanno portato panchinari e staff a entrare in campo, alcuni per separare i giocatori, altri per per gettare benzina sul fuoco". Sport riporta anche un acceso battibecco tra i due allenatori: da una parte il cileno Manuel Pellegrini, dall'altra lo spagnolo Cesc Fabregas, con il tecnico del Betis che rimproverava quello del Como per i presunti "interventi violenti dei suoi giocatori". A far scatenare la rissa i colpi proibiti tra Fornals e Perrone: il primo ha rifilato uno schiaffo al calciatore del Como, il quale ha risposto con un pugno: da lì il coinvolgimento di altri giocatori. Nel caos generale, l'attaccante del Betis Cucho Hernandez, nel tentativo di colpire un avversario, ha rifilato involontariamente un pugno al compagno di squadra Natan (ex Napoli). Insomma, tutto fuorché un'amichevole.