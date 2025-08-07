Rissa in Betis-Como, la stampa spagnola: "Deplorevole, episodi violenti"

Cinque gol, due espulsi, pugni, schiaffi e insulti. Betis-Como è stata tutt'altro che un'amichevole. All'Estadio Municipal Ciudad de La Linea di Cadice i lariani si sono imposti per 3-2 grazie alle reti di Diao, Da Cunha e Azon, ma il test verrà ricordato per la rissa scoppiata al termine del primo tempo e che ha portato alle espulsioni di Fornals, per la squadra di Sivigilia, e di Perrone per il Como. Il sito del quotidiano spagnolo Marca parla di "Rissa deplorevole", aggiungendo che si è assistito addirittura a "un'autentica carneficina". Anche AS parla di scene deplorevoli, pugni e schiaffi, mentre il Mundo Deportivo racconta "una battaglia monumentale, indegna per il comportamento di entrambe le squadre".