Pallone d'Oro, tutti i candidati: quanto Psg! Per Juve, Inter e Napoli...

Ufficiali le nomine per il Pallone d'Oro 2025 e per tutti gli altri riconoscimenti collegati. Sui canali ufficiali della manifestazione organizzata da France Football insieme alla Uefa, infatti, sono stati pubblicati a scaglioni i nomi che saranno protagonisti nella cerimonia che si terrà il prossimo 22 settembre a Parigi. Definite le nomine per il trofeo di miglior portiere femminile e maschile, miglior coach per squadre femminili e maschili, e ancora miglior squadra femminile e maschile.