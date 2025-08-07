Pallone d'Oro, tutti i candidati: quanto Psg! Per Juve, Inter e Napoli...

Ufficiali le nomine per il Pallone d'Oro 2025 e per tutti gli altri riconoscimenti collegati. Sui canali ufficiali della manifestazione organizzata da France Football insieme alla Uefa, infatti, sono stati pubblicati a scaglioni i nomi che saranno protagonisti nella cerimonia che si terrà il prossimo 22 settembre a Parigi. Definite le nomine per il trofeo di miglior portiere femminile e maschile, miglior coach per squadre femminili e maschili, e ancora miglior squadra femminile e maschile.
Poi, ovviamente, ufficializzati anche i nomi di chi si contenderà il trofeo di miglior calciatrice e di miglior calciatore del mondo nell'ultimo anno. Un anno fa la vittoria di Rodri del Manchester City con annesse polemiche Real per il mancato successo di Vinicius. Anche quest'anno presente l'Italia con nomination per Juve, Inter e Napoli. Quattro italiani in corsa per i premi, un allenatore (Antonio Conte) e tre calciatori. Si tratta di Gianluigi Donnarumma del Psg sia per il trofeo Yachin che per quello di miglior giocatore; Cristiani Girelli della Juventus Women e Sofia Cantore (ex bianconera e ora negli Usa) per il trofeo di miglior giocatrice.
Trofeo Yachin Women
Ann-Katrin Berger (Gotham)
Cata Coll (Barcellona)
Hannah Hampton (Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Brighton)
Daphne van Domselaar (Arsenal)
Trofeo Yachin Men
Alisson Becker (Liverpool)
Yassine Bounou (Al-Hilal)
Lucas Chevalier (Lilla)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Psg)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
David Raya (Arsenal)
Matz Sels (Nottingham Forest)
Yann Sommer (Inter)
Top Coach squadre femminili
Sonia Bompastor (Chelsea)
Arthur Elias (Brasile)
Justine Madugu (Nigeria)
Renée Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (Inghilterra)
Top Coach squadre maschili
Antonio Conte (Napoli)
Luis Enrique (Psg)
Hansi Flick (Barcellona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Arne Slot (Liverpool)
Miglior squadra femminile
Arsenal
Barcellona
Chelsea
Lione
Orlando Pride
Miglior squadra maschile
Barcellona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Psg
Migliori giocatrici
Lucy Bronze (Chelsea)
Barbra Banda (Orlando Pride)
Aitana Bonmati (Barcellona)
Sandy Baltimore (Chelsea)
Mariona Caldentey (Arsenal)
Klara Bühl (Bayern)
Sofia Cantore (Juventus)
Steph Catley (Arsenal)
Melchie Dumornay (Lione)
Temwa Chawinga (Kc Current)
Emily Fox (Arsenal)
Cristiana Girelli (Juventus)
Esther Gonzalez (Gotham)
Caroline Graham Hansen (Barcellona)
Patri Guijarro (Barcellona)
Amanda Gutierres (Palmeiras)
Hannah Hampton (Chelsea)
Pernille Harder (Bayern)
Lindsey Heaps (Lione)
Chloe Kelly (Arsenal)
Marta (Orlando Pride)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
Ewa Pajor (Barcellona)
Clara Mateo (Paris Fc)
Alessia Russo (Arsenal)
Claudia Pina (Barcellona)
Alexia Putellas (Barcellona)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
Caroline Weir (Real Madrid)
Leah Williamson (Arsenal)
Migliori giocatori
Ousmane Dembelé (Psg)
Gianluigi Donnarumma (Psg)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Désiré Doué (Psg)
Denzel Dumfries (Inter)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Viktor Gyokeres (Arsenal)
Achraf Hakimi (Psg)
Harry Kane (Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Psg)
Robert Lewandowski (Barcellona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Martinez (Inter)
Scott McTominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Psg)
Joao Neves (Psg)
Pedri (Barcellona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern)
Raphinha (Barcellona)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Psg)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Vinicius Jr (Real Madrid)
Mohamed Salah (Liverpool)
Florian Wirtz (Liverpool)
Vitinha (Psg)
Lamine Yamal (Barcellona)
