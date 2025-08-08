Off Samuel: il Pallone d'Oro di YouTube Italia si unisce all'Asdc Almè Calcio

TORINO - L'Asdc Almè Calcio ha ufficialmente completato la sua rosa annunciando l'ingresso di Off Samuel . Conosciuto anche come Samuel Afriyie , è un creator digitale e influencer che vanta una comunità social con oltre un milione di iscritti. Non è solo una personalità del web, ma anche un calciatore e detentore del titolo di "Pallone d'oro di YouTube Italia". Il suo arrivo segue le precedenti acquisizioni di Adriano Ferreira Pinto e del difensore centrale senegalese Diagne Fallou. Creator digitale e influencer, con una community social molto ampia che conta più di 700.000 follower su Tik Tok e più di 500.000 su YouTube, si conferma uno dei maggiori esponenti del calcio d'internet al mondo. Ma anche calciatore, che proprio attraverso lo sport ha amplificato la sua presenza sui social, e pallone d’oro di YouTube Italia: si tratta di Off Samuel, alias di Samuel Afriyie, che arriva all’Asdc Almè Calcio dopo tante esperienze in campo e fuori, chiudendo ufficialmente la rosa della formazione lombarda.

Le parole e i commenti di Locatelli e Crotti

Off Samuel arriva all’Almè dopo Adriano Ferreira Pinto, nome molto noto e apprezzato nel calcio nazionale e simbolo e beniamino della città di Bergamo, per cui vuole continuare a scrivere importanti pagine nel calcio giocato contribuendo con il suo esempio e la sua esperienza alla crescita di un gruppo giovane e determinato, e Diagne Fallou, difensore centrale senegalese abituato a giocare in partite importanti, di grande esperienza e con presenze in diverse squadre internazionali: “Con Samuel ci siamo conosciuti durante la presentazione della squadra...e ci siamo subito trovati, sia nella linea di pensiero che di lavoro. La squadra era al completo, ma io e il mio team abbiamo deciso di puntare anche su di lui per il valore aggiunto che può dare alla squadra. Benvenuto Samuel nella nostra famiglia giallo verde!”, ha commentato con soddisfazione il team manager Davide Locatelli. “Sono pronto ad accettare con entusiasmo questa nuova sfida. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e di raggiungere insieme alla società gli obiettivi che ci siamo prefissati. Metterò impegno, passione e determinazione in ogni passo di questo percorso qui ad Almè”, gli ha fatto eco lo stesso Samuel. “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Off Samuel all’Almè Calcio: un innesto di talento, carattere e fame di vittoria che ci spingerà a puntare sempre più in alto” - hanno aggiunto Bruno Crotti & Cristian Gasparini, presidente e vice presidente della squadra.

Almé Calcio, la rosa



Oltre ad Off Samuel, che giocherà nell’Asdc Almè Calcio nel ruolo di centrocampista, fanno parte della squadra i portieri Luigi Giavazzi, Salvatore Carmine e Tommaso Leggeri; i terzini Cristian Dolci, Riccardo Recchia, Alessandro Lodovici ed Edile Micheletti; i difensori centrali Youssef Rachdaoui, Stefano Teocchi, Stefano Pezzotta e Diagne Fallou; i centrocampisti Emanuel Agostino Marotta, Carlo Ripamonti, Baye Libasse, Nicola Salvi, Giorgio Roncalli, Matteo Fiorona e Alessandro Roma; il trequartista Robbie Bianco; gli attaccanti Adam Soumahoro, Jurgen Seferi, Oscar Assolari, Adriano Ferreira Pinto e Filippo Stucchi.



Il team che segue la squadra, invece, oltre al team manager Davide Locatelli, è così composto: Omar Locatelli e Paolo Codazzi, rispettivamente allenatore e viceallenatore; il videoanalista Mattia Bonzi; Francesco Ricciardi e Ivan Claris, rispettivamente preparatore atletico e preparatore dei portieri; il fisioterapista Michael Ceresetti, il fisioterapista per recupero infortuni Andrea Cogliatti e il responsabile materiali Fiorenzo Capelli.