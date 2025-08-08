Su Dazn giorni di grande spettacolo con le amichevoli estive

- Continua su Dazn la trasmissione delle amichevoli estive con i migliori match del calcio italiano. Dal triplice fischio del Mondiale per Club Fifa 2025 al fischio d’inizio della nuova stagione di Serie A, Dazn accompagna i tifosi in questa estate all’insegna del calcio italiano e internazionale. Si apre oggi, venerdì 8 agosto, un weekend di grande spettacolo, con l’che alle 20:00 scenderà in campo col Monaco. Domani, sabato 9 alle 13:45, la Fiorentina di Pioli sfiderà in Inghilterra il Manchester United, mentre alle 15:30 l’Atalanta giocherà a Colonia con il Koln. A seguire, alle 16:00 il Milan diaffronterà a Dublino il Leeds. E ancora Werder Brema-Udinese e Heidenheim-Parma alle 15:30, Everton-Roma e Burnley-Lazio alle 16:00, Stoccarda-Bologna alle 17:00, Rennes- Genoa alle 18:00 e Everton Legends-Roma Legends alle 18:15. Alle 19 il Napoli ospiterà il Girona a Castel di Sangro, mentre alle 21 il Torino affronterà il Valencia in Spagna. Oltre alle big della Serie A, alle 21 di sabato sera riflettori puntati sul Palermo, che coglie l’occasione della partita in casa col Manchester City per festeggiare i 125 anni del club rosanero.

La giornata di domenica 10 non sarà da meno. Da Dublino, il Milan si sposterà nella capitale inglese per sfidare il Chelsea alle 16:00, mentre la Juventus di Tudor sarà ospite del Borussia Dortmund a partire dalle 17:30. Queste amichevoli sono solo un assaggio di quello che aspetterà i tifosi italiani fra poco più di due settimane, col calcio d’inizio della Serie A Enilive 2025/26 atteso per sabato 23 agosto su DAZN.