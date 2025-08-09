Palermo-Manchester City: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Anglo-Palermitan Trophy in tempo reale

PALERMO - L'attesa è finita: alle ore 21, in uno stadio Renzo Barbera gremito in ogni ordine di posto, Palermo e Manchester City si contendono l’Anglo-Palermitan Trophy, organizzato per i 125 che il club rosanero festeggerà il prossimo 1 novembre. Le due formazioni fanno parte della stessa galassia, quel City Football Group che ha reso gli inglesi uno dei club più prestigiosi al mondo e che nel luglio 2022 ha rilevato anche i siciliani con l'ambizione di tornare in Serie A. Una mission fin qui fallita, ma che rimane il vero obiettivo di questa stagione. Dopo l'esonero di Alessio Dionisi, infatti, la panchina del Palermo è stata affidata a Filippo Inzaghi, un vero e proprio esperto di promozioni visto che ha portato il Venezia dalla C alla B e Benevento e Pisa dalla cadetteria alla massima serie. Dal mercato, poi, sono arrivati nomi importanti che hanno acceso l'entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di tornare in Serie A dopo otto anni di Purgatorio. Il mismatch, ovviamente, è evidente, ma la sfida di stasera serve soprattutto per mettere a punto la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della settimana successiva: i rosanero sabato 16 agosto alle 21.15 sono attesi dal primo turno di Coppa Italia in casa della Cremonese mentre i Citizens di Pep Guardiola qualche ora prima, alle 18.30 italiane, dall’esordio in Premier League in trasferta con il Wolverhampton.