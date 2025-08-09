"Mi chiamavano John Gotti. Ho truccato nove partite, in carcere visto di tutto"

Il calcioscommesse nel mondo dello sport è un problema sempre attuale e difficile da debellare. L'ultima storia in questo senso arriva dall'Inghilterra e in particolare da Moses Swaibu , ex difensore professionista che ha vissuto a lungo una carriera nelle serie minori. Inglobato nel vortice del calcioscommesse, in una toccante intervista rilasciata al Daily Mail ha raccontato la sua storia attraverso la sua autobiografia intitolata "Fixed".

Swaibu, come tutto è iniziato

Swaibu ha raccontato che nel 2012 veniva pagato in buste di plastica e con un misero guadagno di 850 sterline a settimana era difficile badare anche alla compagna in dolce attesa. Un ex calciatore allora decise di presentargli Dan Tan, conosciuto come il boss mondiale delle partite truccate, che gli propose di perdere una partita in cambio di venti mila sterline. Un gioco al massacro che lo portò a truccare ben nove incontri, tanto da potersi permettere auto di lusso, conservando il denaro in una stanza segreta all'interno di un ristorante cinese di Dalston. Swaibu fu arrestato un anno dopo, nel 2013, dopo essere entrato in contatto con un altro gruppo criminale proprio nello stesso ristorante all'interno del quale veniva depositato il denaro in maniera illegale.

Il punto più basso e la rinascita

Per l'ex difensore arrivò una condanna di 16 mesi, mentre per un suo collaboratore la pena fu di due anni e mezzo. Dall'organizzazione veniva soprannominato come "John Gotti", un mafioso statunitense di origini italiane, individuato come il capo della famiglia mafiosa dei Gambino, una delle cinque che si occupavano del mercato delle attività illegali di New York. Oggi Swaibu è un uomo cambiato, che ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia per far riflettere chi, anche in un momento di debolezza, cade in questo vortice e magari non ha la forza di denunciare e tirarsi fuori. Toccante è stato un passaggio relativo alla sua prigionia: "In carcere ho visto di tutto, gente violenta e disperata. Vedere crescere da lontano mia figlia Taliya mi ha cambiato".