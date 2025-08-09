Duhamel, sarà lui il sostituto di Calvo? Chi è e che legame ha con Comolli

La Juventus sta cambiando pelle e Damien Comolli , entrato in carica a partire dal 4 giugno sta cercando di migliorare il mondo bianconero sia dal punto di vista tecnico che societario. L'ultima idea è quella di trovare una figura che possa sostituire quelle che erano le mansioni di Francesco Calvo , che in un primo momento si era occupato della parte commerciale con un occhio particolare all'aumento delle entrate, per poi concentrarsi sul mercato in tandem con Maurizio Scanavino e Giovanni Manna . Oggi il manager torinese è passato all' Aston Villa in qualità di responsabile delle operazioni commerciali con la società di Birmingham che è tornata proprio una stagione fa in Champions League dopo 41 anni.

È Duhamel il nome nuovo di Comolli

Damien Comolli sta cercando di introdurre all'interno della Juventus una figura che si occupi del marketing e che abbia alle spalle un degno bagaglio d'esperienza in particolar modo nel mondo del calcio. L'ultima idea del direttore generale conduce a Sebastien Duhamel, che ha lavorato con un marchio prestigioso come Adidas per ben undici anni, occupandosi prima del trade marketing per la promozione del brand e poi dello sviluppo delle vendite.

Comolli conosce Duhamel molto bene: i due hanno collaborato insieme al Tolosa per ben 4 anni. Sebastien ha infatti ricoperto il ruolo di responsabile del marketing e della comunicazione digitale. E proprio durante il suo mandato per il club francese, come si legge in una nota del club- "Il Tolosa ha battuto il record di lasciato libero lo scorso abbonamenti stagionali e aumentato del 600% il numero di maglie vendute rispetto alle precedenti stagioni". Insomma, un ottimo biglietto da visita, che potrebbe convincere ancora di più l'ambiente bianconero, proprio dopo il suo recentissimo addio alla società francese.