La stagione internazionale prende il via a Udine con la Supercoppa europea. Si affrontano il Paris Saint Germain, vincitore della Champions, e il Tottenham, vincitore dell'Europa League. "La Supercoppa è una grande opportunità per vincere un trofeo, contro una squadra che non era male la scorsa stagione". Così, cercando di smorzare un po' la tensione della vigilia, ha parlato il tecnico del Tottenham Thomas Frank, in vista della sfida contro il Psg che assegna la Supercoppa Europea. Dall'altra parte Luis Enrique, che cerca il poker di trofei dopo il triplete conquistato con il Psg e la finale shock del Mondiale per club, persa per 3-0 con il Chelsea. L'operazione rivincita passa per la sfida di Udine al Tottenham nell'ultimo (e unico) atto della Supercoppa europea che i parigini affronteranno senza Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro, grande protagonista nella trionfale cavalcata Champions, non figura tra i convocati del tecnico asturiano. Una mossa che sancisce la rottura tra club e giocatore aprendo clamorosi scenari per le ultime settimane di mercato. "Vincere è stato fantastico, ripetersi, oltre che difficilissimo, sarebbe leggendario" ha detto il tecnico spagnolo del Psg in conferenza stampa.