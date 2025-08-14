Tuttosport.com

Thiago Motta, mentre la Juve gioca...prende la cittadinanza di Sutri

L'ex allenatore della Juventus ha deciso di tornare a vivere in Italia, in attesa di una nuova opportunità in panchina nonostante sia legato contrattualmente alla Juventus fino al giugno 2027
3 min
Thiago MottaSutriViterbo
Thiago Motta, mentre la Juve gioca...prende la cittadinanza di Sutri© LAPRESSE

Thiago Motta torna in Italia, ma non per allenare. Per l'ex allenatore della Juventus quella di ieri è stata una giornata di riconoscimenti e che va a bissare ulteriormente il suo rapporto con l'Italia, proprio mentre i bianconeri erano in campo per l'amichevole in famiglia contro la Next Gen. Ricordiamo che il tecnico, brasiliano di nascita, è approdato in Serie A nel 2008 quando il Genoa decise di puntare su di lui dopo una stagione falcidiata da infortuni con l'Atletico Madrid. Da quel momento è iniziata per lui una carriera ricca di trofei e soddisfazioni con le maglie di Inter e Psg, società con la quale ha iniziato anche la sua carriera da allenatore nelle giovanili, prima del ritorno in Italia con il Genoa e le altre esperienze con Spezia e Bologna prima della parentesi juventina da dimenticare e macchiata dall'esonero arrivato a fine marzo. In tutto ciò non va dimenticata la sua scelta di indossare la maglia della Nazionale, collezionando 30 presenze e partecipando agli europei del 2012 e del 2016. 

Thiago Motta torna in Italia

Thiago Motta dopo l'esonero con la Juventus ha deciso di rientrare in Portogallo nella sua residenza di Carcais, che si affaccia sull'Atlantico. A quanto pare la voglia di Italia non ha mai abbandonato l'allenatore, che era stato sondato dall'Atalanta per il dopo Gasperini, tant' che da ieri è diventato cittadino di Sutri in provincia di Viterbo. Il sindaco Matteo Amori ha commentato con soddisfazione all'Ansa il nuovo riconoscimento: "Siamo onorati della sua richiesta di residenza, per noi è un motivo d'orgoglio poter rendere Sutri attrattiva per personalità di rilievo, capaci di arricchire il tessuto sociale e culturale della nostra città. Gli diamo il benvenuto". 

 

 

