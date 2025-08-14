Thiago Motta, mentre la Juve gioca...prende la cittadinanza di Sutri

Thiago Motta torna in Italia, ma non per allenare. Per l'ex allenatore della Juventus quella di ieri è stata una giornata di riconoscimenti e che va a bissare ulteriormente il suo rapporto con l'Italia, proprio mentre i bianconeri erano in campo per l'amichevole in famiglia contro la Next Gen. Ricordiamo che il tecnico, brasiliano di nascita, è approdato in Serie A nel 2008 quando il Genoa decise di puntare su di lui dopo una stagione falcidiata da infortuni con l'Atletico Madrid. Da quel momento è iniziata per lui una carriera ricca di trofei e soddisfazioni con le maglie di Inter e Psg, società con la quale ha iniziato anche la sua carriera da allenatore nelle giovanili, prima del ritorno in Italia con il Genoa e le altre esperienze con Spezia e Bologna prima della parentesi juventina da dimenticare e macchiata dall'esonero arrivato a fine marzo. In tutto ciò non va dimenticata la sua scelta di indossare la maglia della Nazionale, collezionando 30 presenze e partecipando agli europei del 2012 e del 2016.