Jashari, il sogno Milan tra l'idolo Pirlo e la Champions 2011. "Modric? Ecco cosa spero"

Il Milan a tutti i costi. Ardon Jashari ha dimostrato di avere voglia di Italia e di rossonero e di questo non ne ha mai fatto segreto al termine di una trattativa piuttosto lunga con il Brugge che non lo ha lasciato partire a cuor leggero se non davanti ad un'offerta di circa 38 milioni bonus compresi . La sua prima conferenza stampa da neo acquisto rossonero ha evidenziato in lui quanto entusiasmo ci fosse nell'intraprendere questa nuova esperienza, lasciando la confort zone belga e rifiutando inoltre qualsiasi paragone con De Ketelaere.

Jashari e una smisurata voglia di Milan

Jashari presentandosi alla stampa ha subito ringraziato Igli Tare per averlo fortemente voluto al Milan e avergli dato la possibilità di realizzare un sogno nel cassetto: "Lui e Ibrahimovic dal primo momento mi hanno invitato alla calma e alla pazienza sulla buona riuscita della trattativa. Da parte mia li ho subito rassicurati, per il Milan avrei rifiutato qualsiasi proposta. Venivo a San Siro nel 2011 a vedere la Champions contro il Barcellona, è una soddisfazione grande per me e la mia famiglia sapere di essere arrivato fin qui".

Nessun paragone con De Ketelaere

Lo svizzero, ma di origini albanesi, ha subito raccontato l'ottimo impatto avuto con il mondo rossonero: "Tutti mi hanno accolto bene, qui si respira un bel clima. Allegri anche fuori dal campo ha subito instaurato un buon rapporto con tutti, nonostante in campo sia uno molto diretto. L'unico punto in comune tra me e De Ketelaere è la provenienza dal Brugge, ma abbiamo ruoli diversi e caratterialmente siamo differenti. Al Milan la pressione è naturale e bisogna saperla reggere, in campo è fondamentale saper fare tutti i ruoli. Lo richiede il calcio moderno".

Idolo Andrea Pirlo

Parlando di Milan, Jashari ha espresso parole al miele per un ex d'eccezione: "Cercherò di portare in campo il mio stile, ma Andrea Pirlo per me è stato fonte d'ispirazione. Come lui, ho iniziato da trequartista per poi arretrare, mi ritengo un play, ma sceglierà Allegri in quale posizione del centrocampo impiegarmi. Intanto mi godo Modric, spero possa aiutarmi nella crescita calcistica. In Nazionale ho imparato tanto da Granit Xhaka, abbiamo le stesse origini e quella voglia di vincere sempre".

Obiettivi personali e stagionali

Il Milan di quest'anno dovrà tornare in alto, Jashari però non si è sbilanciato: "Tutti i calciatori sono felici quando segnano e producono assist. Personalmente voglio crescere in termini di condizione fisica, nell'amichevole di Dublino contro il Leeds ho rotto il ghiaccio perchè non giocavo da tanto. Speriamo di vincere il più possibile, compreso i derby contro l'Inter che sono sempre combattuti e sentiti. Ho sentito che il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato bene di me, ma avrei in ogni caso scelto il Milan per seguire il mio sogno da bambino".