Leoni al Liverpool, ufficiale: "Impossibile dire no. Voglio conoscere Chiesa e Van Dijk". Numero 15

"Non è possibile dire no a questo club", le prime parole da giocatore del Liverpool di Leoni. "Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato - ha aggiunto il difensore - Quando ho saputo dell'interesse del Liverpool ho detto 'Wow, è pazzesco'. Se è stato facile prendere questa decisione? Sì, perchè è uno dei migliori club al mondo. Cosa ho imparato a Parma? Nella seconda parte della stagione, continuai a giocare e a giocare. Per avere più fiducia in me stesso. Era più facile restare in Italia per crescere, ma il Liverpool è uno dei migliori club al mondo. Non è possibile dire di no a questo club. Voglio crescere. Penso di essere un giocatore intelligente, intelligente e tecnico".

"Van Dijk per me è il miglior difensore del mondo e voglio incontrarlo il prima possibile. La sua personalità è fantastica quando gioca, è così a suo agio con la palla e senza palla. È un leader. Anfield finora l'ho vista solo in tv...- continua Leoni - Ho incontrato il mister, sono felice. Voglio conoscere Chiesa". Per lui maglia numero 15.