Allegri, la prima a San Siro col Milan è rimandata. Non ci sarà col Bari, c'entra la Juve

Domani sera prenderà il via la stagione ufficiale del Milan , che alle ore 21.15 affronterà il Bari a San Siro per i 32esimi di finale di Coppa Italia . L'occasione sarà utile anche per presentare i nuovi acquisti rossoneri, che sono stati ben 7 a fronte di una rivoluzione che ha portato anche a 15 cessioni. Alla corte di Allegri sono arrivati in porta Terracciano , in difesa Athekame , De Winter ed Estupinian mentre in mezzo al campo Modric , Ricci e Jashari . C'è attesa per capire se ci sarà un movimento in entrata anche in attacco con Vlahovic e Hojlund che continuano ad essere i due obiettivi .

Max Allegri sarà il grande assente

Massimiliano Allegri posticiperà il suo ritorno in panchina a San Siro e seguirà il suo Milan dalla tribuna contro il Bari. Il tecnico livornese infatti sconterà una squalifica di due giornate, provvedimento scaturito a seguito dell'espulsione rimediata 15 maggio 2024, quando vinse la Coppa Italia con la Juventus battendo in finale l'Atalanta. Il tecnico fu protagonista di un episodio che è diventato virale: scatenò la sua furia nei confronti del direttore di gara Maresca e del Quarto Ufficiale Mariani, togliendosi giacca e cravatta e puntando il dito contro il designatore Gianluca Rocchi.

Coppa Italia obiettivo per il Milan

Allegri ha parlato a Sportmediaset per presentare la sfida contro il Bari: "Tare e la società hanno lavorato bene sul mercato, con i nuovi che si sono subito integrati. La Coppa è uno dei nostri obiettivi soprattutto perchè non giocheremo la Champions League, ci toccherà avere grande rispetto per il Bari che è guidato da un bravo allenatore come Fabio Caserta per non sbagliare l'approccio. Vogliamo arrivare fino alle finali. Dal punto di vista mentale servirà sbloccarsi con una vittoria". Allegri inoltre ha invitato i tifosi e l'ambiente a ritrovare serenità: "Non bisogna esaltarsi o deprimersi durante la stagione a seconda di come andranno le cose, bisognerà essere bravi nella gestione dei momenti non solo contro le grandi ma anche quando si affrontano le piccole. E' così che si cresce".