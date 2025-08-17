Yildiz, premio e scenetta con Cambiaso: l'energia Juve è anche negli scherzi

La serata di Bergamo per la Juve è stata ampiamente positiva . Da incorniciare non c'è soltanto il risultato finale che lascia il tempo che trova, ma tutti i segnali che Tudor ha potuto captare dalla panchina. Va segnalato il bel gol di Jonathan David , la cui rovesciata ha illuminato la nottata bergamasca dimostrando come il canadese sia già entrato in condizione ed è un'ottima notizia considerando l'esordio in campionato alle porta contro il Parma di domenica prossima. Non vanno messe in secondo piano le prestazioni di Bremer e Koopmeiners , provato come regista e autore di una prova di personalità. Sullo sfondo va elogiato anche l'ingresso a gara in corso di Vlahovic , tra i partenti ma rivelatosi sul pezzo e autore del raddoppio.

Yildiz migliore in campo, Tudor sorride

Igor Tudor si aspetta ancora un'accelerata sul mercato, ma può dirsi soddisfatto dello spirito che la Juventus ha mostrato contro l'Atalanta. Yildiz è stato il migliore in campo ed è stato anche premiato come Mvp della serata. Un'immagine che ha fatto sorridere è stata la reazione di alcuni compagni del turco che dopo aver ritirato la targa da una ragazza lo hanno circondato per prenderlo in giro con qualche buffetto affettuoso. Il primo è stato Cambiaso con Di Gregorio, Locatelli e Rugani che coprendosi il labiale gli hanno sussurrato qualcosa di divertente. Questa istantanea conferma l'empatia che regna all'interno dello spogliatoio.

Andrea Cambiaso punto fermo della nuova Juve

Quella che sta per iniziare sarà la terza stagione in maglia bianconera per Andrea Cambiaso. L'esterno prelevato dal Genoa è diventato sempre più centrale nel progetto tattico di Tudor sia per la sua capacità di sfornare assist che di agire su entrambe le corsie esterne curando entrambe le fasi. Cambiaso ha saputo lasciarsi alle spalle la lunga trattativa poi mai concretizzatasi con il Manchester City e i problemi alla caviglia che hanno condizionato la seconda parte della passata stagione. Anche in ottica Nazionale, per lui si prospetta una stagione da protagonista e le condizioni per fare bene ci sono davvero tutte su entrambi i fronti.

