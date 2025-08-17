Gasperini sbotta: "Più di 20 giorni così. Non mi piace". Poi l'avviso su Koné

Gian Piero Gasperini dopo nove stagioni alla guida dell' Atalanta ha deciso di accettare la proposta della Roma che vuole tornare ad essere protagonista in campionato e tornare in Champions League , competizione che la Roma non disputa da sei anni. Troppi, se si considerano gli investimenti fatti negli ultimi tempi con l'unica consolazione della Conference League vinta nel 2022 e una finale di Europa League persa l'anno successivo contro il Siviglia . Il Fair Play finanziario sta rallentando diverse operazioni di mercato, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.

Gasperini alza la voce e chiede rinforzi

Gasperini dopo il pareggio nel test di Frosinone per 2-2 contro i sauditi del Neom, ci ha tenuto a sottolineare come la società sia ancora indietro sul mercato. La priorità è rappresentata dall'arrivo di due esterni (obiettivi Sancho e Bailey) e va liberata qualche casella sulla trequarti che vanta Soulé, Dybala, Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy e il jolly Pisilli: "La squadra va migliorata e siamo in accordo con la società, nonostante i vincoli da rispettare riguardo il fair play finanziario. Purtroppo però siamo fermi sul mercato da circa 20 giorni e questa cosa a me non piace. Bisognerebbe aggiungere qualcosa all'organico senza perdere giocatori, compreso Konè che è molto forte e se partisse sarebbe una grave perdita per noi". Nel frattempo Kumbulla è vicino al Maiorca in prestito con diritto di riscatto, dopo aver militato nella Liga con l'Espanyol lo scorso anno.