Segui la tua squadra del cuore: nasce “MyClubPass” di Dazn

TORINO - Il conto alla rovescia di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva su Il conto alla rovescia di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva su Dazn è iniziato e da quest’anno c’è una grande novità per gli appassionati di calcio: per la prima volta disponibile fino al 31 agosto arriva “MyClubPass” , il piano con durata limitata di Dazn pensato per chi desidera guardare solo la propria squadra del cuore di Serie A Enilive, con una formula dedicata, in un solo Pass. Da oggi e solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento Dazn attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi ama il massimo campionato di calcio italiano e vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, proprio come allo stadio. Con “MyClubPass” gli appassionati potranno vivere ogni passo del cammino della loro squadra impegnata in Serie A Enilive, tra lotte, gloria e passione, senza perdersinemmeno un momento, in casa e in trasferta della nuova stagione. Sottoscrivendo “MyClubPass” i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra. Per tutti i tifosi che vivono lo sport a 360° e non vogliono perdersi neanche un appuntamento, l’app leader dell’intrattenimento sportivo globale continua anche quest’anno a offrire una vasta selezione di eventi imperdibili. Si parte con il grande calcio italiano e internazionale che vede oltre alla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su Dazn, tutta la Serie BKT, tutta la Serie A Femminile eBay in app fino al 2027, fino al grande calcio internazionale con tutte le partite de LALIGA EA SPORTS disponibile fino al 2029 e il meglio della Liga Betclic portoghese.

L'offerta di dazn con Discovery

Oltre al calcio, l’offerta multisport presente su Dazn diventa ancora più ampia e di qualità. Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, Dazn offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi sportivi in diretta: ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si aggiungono anche le competizioni integrali trasmesse da Eurosport con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis (esclusiva Eurosport), ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario Uci (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con ilcampionato Wec, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.

> Non solo, a completare l’offerta multisport presente su Dazn anche il grande volley, italiano e internazionale: dalla SuperLega maschile e Serie A1 femminile, con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato, alla Cev Champions con tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea, fino alla Volleyball Nations League, maschile e femminile e tanto altro, come le migliori partite di Cev Cup e della Challenge Cup, nonché di molte altre competizioni internazionali, come il Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine e il Mondiale per Club maschile e femminile. A completare l’offerta multisport, l’Nfl, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale, l’Nfl Game Pass, gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto.