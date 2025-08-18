Tuttosport.com

Nico Gonzalez convocato dall'Argentina per le qualificazioni Mondiali. Dybala e Soulé assenti  

Scaloni ha convocato l'attaccante della Juventus per le sfide contro Venezuela ed Ecuador. In totale saranno quattro gli "italiani" che si aggregheranno ai campioni del mondo
3 min
argentinanico gonzalez

Nico Gonzalez continua ad essere un calciatore fondamentale per la Nazionale argentina, meno per la Juventus che sta cercando in tutti i modi di cederlo, dopo aver investito in totale 33 milioni per prelevarlo dalla Fiorentina appena una stagione fa. In questa sessione di mercato però si è a lungo parlato della possibilità di imbastire uno scambio con Molina, il terzino ex Udinese che attualmente milita nell'Atletico Madrid e potrebbe tornare a giocare in Serie A. L'argentino è stato chiamato da Lionel Scaloni per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, assenti invece i romanisti Soulè e Dybala.

Scaloni per la sua Argentina convoca 4 "italiani"

Saranno quattro i calciatori argentini che militano nella Serie A a far parte della spedizione della Selecion albiceleste, che sfiderà il 4 settembre al Monumental il Venezuela, mentre sarà impegnata in trasferta il 9 ad Guayaquil per affrontare l'Ecuador in cui militano il neo acquisto del Milan Pervis Estupinian ed il centrocampista del Venezia John Yeboah. Oltre a Nico Gonzalez, sono stati inseriti nella lista dei pre convocati anche Nico Paz (Como), Lautaro Martinez (Inter) e Valentin Carboni (Genoa). Ci saranno anche gli ex bianconeri Romero (Tottenham) e Paredes (Boca Juniors). Da precisare che Argentina ed Ecuador sono prima e seconda all'interno del maxi girone sudamericano di qualificazione al Mondiale e sono già qualificate matematicamente.

