Mané gol ed espulsione, Ronaldo e Joao Felix show: l'Al Nassr vola in finale di Supercoppa

Tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo si giocherà un'altra finale, quella di supercoppa saudita. La leggenda portoghese continua a non perdere quella voglia di primeggiare e a 40 anni suonati sta dimostrando di poter fare la differenza anche nel calcio arabo. Il suo Al Nassr ha avuto la meglio sull' Al Itthiad di Karim Benzema , suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid battuto per 2-1 al termine di una sfida intensissima. Ad Hong Kong la formazione guidata da Jorge Jesus ha superato quella di Laurent Blanc e domani alle 14 attenderà di conoscere l'avversaria proveniente dall'altra semifinale tra Al Quadisya e Al Ahli , la squadra che ha contattato Manuel Locatelli .

Manè protagonista nel bene e nel male

L'Al Nassr ha battuto l'Al Itthiad in una semifinale che è stata piena di colpi di scena, a partire dal vantaggio arrivato in apertura grazie ad un assist dell'ex interista Marcelo Brozovic per la pecisissima girata di Sadio Manè. Cinque minuti più tardi è stato Bergwjin a depositare in rete l'1-1, ridando enfasi al match e una speranza all' Al Itthiad. Il Var però ha provato a complicare le cose in casa Al Nassr con Manè che con una tacchettata ha colpito il portiere avversario Yousef ed è stato espulso.

Joao Felix determinante

Nella ripresa però è stato determinante il contributo offerto dall'ex milanista Joao Felix, che nelle prime quattro gare con gli arabi non ha brillato. Cristiano Ronaldo ha servito al proprio connazionale la palla del raddoppio con il Var che ha convalidato la rete, offrendo la possibilità di riportarsi in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Nel finale proprio l'ex attaccante di Chelsea e Barcellona si è reso nuovamente protagonista in due occasioni. Nella prima ha trovato la via della rete con un destro chirurgico, ma la gioia è stata annullata dal Var che ha rilevato un fallo di Cr7 su Fabinho. Nella seconda Joao Felix ha colpito un palo, ma ha potuto ugualmente godersi una vittoria che lascia ben sperare per il futuro dal punto di vista personale e della sua squadra, considerando anche la negativa parentesi milanista da riscattare e una carriera che ha necessariamente bisogno di una svolta.