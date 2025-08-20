Bailey ufficiale alla Roma: cifre, formula e numero di maglia

La Roma sta accelerando sul mercato per offrire a Gian Piero Gasperini una rosa pronta e che possa dare soddisfazioni all'ex tecnico dell'Atalanta che qualche giorno fa non ha nascosto qualche preoccupazione circa l'immobilismo dei giallorossi sul mercato. Nelle ultime ore ci sono state delle evoluzioni e sono ripartiti anche i contatti con Jadson Sancho poichè il tecnico piemontese ha richiesto due esterni offensivi con una certa urgenza. Ricordiamo che la Roma esordirà sabato sera all'Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, dunque una prima di campionato tutt'altro che agevole per la squadra di Gasperini che vuole tornare in Champions League.