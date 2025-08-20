Bailey ufficiale alla Roma: cifre, formula e numero di maglia

La Roma sta accelerando sul mercato per offrire a Gian Piero Gasperini una rosa pronta e che possa dare soddisfazioni all'ex tecnico dell'Atalanta che qualche giorno fa non ha nascosto qualche preoccupazione circa l'immobilismo dei giallorossi sul mercato. Nelle ultime ore ci sono state delle evoluzioni e sono ripartiti anche i contatti con Jadson Sancho poichè il tecnico piemontese ha richiesto due esterni offensivi con una certa urgenza. Ricordiamo che la Roma esordirà sabato sera all'Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, dunque una prima di campionato tutt'altro che agevole per la squadra di Gasperini che vuole tornare in Champions League.
La Roma ha ufficializzato Bailey
In mattinata la Roma ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Leon Bailey, il primo giamaicano della storia giallorossa che era sbarcato all'aeroporto di Ciampino nella giornata di ieri con tanto di grido "forza Roma" per rimarcare la sua voglia di approdare in Italia ed essere subito protagonista alla ricerca di quella continuità che gli è mancata in Inghilterra. L'esterno 28enne arriva dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni ed ha scelto la maglia numero 31 come dimostra lo scatto in compagnia del direttore sportivo Frederic Massara. Gasperini può tranquillizzarsi, ma confida ancora in qualche buona novella dal mercato che è giunto nella sua parte finale.