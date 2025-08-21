Conte: "Che penso di De Bruyne e Lucca. Due scudetti di fila al Napoli? Se nessuno ci è riuscito…"

Il Napoli di Antonio Conte sabato alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia aprirà la stagione contro il Sassuolo che è ritornato in Serie A dopo appena un anno. I campioni d'Italia dovranno gestire la pressione: andrà difeso il tricolore e bisognerà soprattutto disputare anche la nuova Champions League secondo il format inaugurato durante la passata stagione. Più partite e più impegni ravvicinati per Antonio Conte che sul mercato è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku che ha scompaginato i piani in casa azzurra.
Conte predica calma e respinge la pressione
Antonio Conte ha parlato a Sportmediaset analizzando diversi temi, in primis quello relativo alla possibilità di vincere consecutivamente due scudetti con il Napoli: "Se nessuno finora c'è riuscito significa che il coefficiente di difficoltà è proprio alto, per cui dobbiamo stare belli calmi. Dobbiamo volare basso e far parlare gli altri. Pensiamo fare i fatti. In questo periodo emergono le parole degli esperti che fanno le griglie e giudicano il nostro mercato, ma noi siamo concentrati su quello che dovremo fare in campo".
De Bruyne subito integrato e Lucca scalda i motori
Le parole di elogio pronunciate da Antonio Conte sono state indirizzate ai nuovi arrivi De Bruyne e Lucca, con l'ex Udinese che avrà il compito di sostituire Lukaku almeno inizialmente: "Nel precampionato tutti gli allenatori affermano di aver lavorato bene. Ciò che conta è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto. De Bruyne ha subito colto la differenza tra questa realtà ed il City e si è calato con umiltà nell'ambiente. Lucca è stato preso per aiutare la squadra e per crescere alle spalle di Lukaku, vedremo quello che riuscirà a dare".
Il Napoli di Antonio Conte sabato alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia aprirà la stagione contro il Sassuolo che è ritornato in Serie A dopo appena un anno. I campioni d'Italia dovranno gestire la pressione: andrà difeso il tricolore e bisognerà soprattutto disputare anche la nuova Champions League secondo il format inaugurato durante la passata stagione. Più partite e più impegni ravvicinati per Antonio Conte che sul mercato è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku che ha scompaginato i piani in casa azzurra.
Conte predica calma e respinge la pressione
Antonio Conte ha parlato a Sportmediaset analizzando diversi temi, in primis quello relativo alla possibilità di vincere consecutivamente due scudetti con il Napoli: "Se nessuno finora c'è riuscito significa che il coefficiente di difficoltà è proprio alto, per cui dobbiamo stare belli calmi. Dobbiamo volare basso e far parlare gli altri. Pensiamo fare i fatti. In questo periodo emergono le parole degli esperti che fanno le griglie e giudicano il nostro mercato, ma noi siamo concentrati su quello che dovremo fare in campo".