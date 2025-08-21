Conte: "Che penso di De Bruyne e Lucca. Due scudetti di fila al Napoli? Se nessuno ci è riuscito…"

De Bruyne subito integrato e Lucca scalda i motori

Le parole di elogio pronunciate da Antonio Conte sono state indirizzate ai nuovi arrivi De Bruyne e Lucca, con l'ex Udinese che avrà il compito di sostituire Lukaku almeno inizialmente: "Nel precampionato tutti gli allenatori affermano di aver lavorato bene. Ciò che conta è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto. De Bruyne ha subito colto la differenza tra questa realtà ed il City e si è calato con umiltà nell'ambiente. Lucca è stato preso per aiutare la squadra e per crescere alle spalle di Lukaku, vedremo quello che riuscirà a dare".