Berardi rinnova fino al 2029: "Sassuolo è casa". Boniface verso il Milan, Rowe a Bologna

Il Sassuolo di Fabio Grosso è tornato in Serie A e lo farà con la voglia di continuare a far crescere giovani talenti come dimostra la storia del club. Numerosi sono stati gli elementi che i neroverdi hanno lanciato soprattutto in ottica Nazionale. Il riferimento va ai vari Raspadori , Scamacca , Locatelli , Frattesi , Pellegrini , con Sassuolo che si conferma una vera e propria isola felice per dare la possibilità ai talenti di emergere senza particolare pressione.

Berardi a vita

La storia del Sassuolo è legata a doppia mandata anche a quella di Domenico Berardi, che nel match di Coppa Italia contro il Catanzaro ha festeggiato le 400 presenze in neroverde. Prima dell'inizio del campionato è arrivato anche il rinnovo fino al 2029, che l'attaccante ha commentato ai canali ufficiali del club: "Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.