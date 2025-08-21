Berardi rinnova fino al 2029: "Sassuolo è casa". Boniface verso il Milan, Rowe a Bologna

Il Sassuolo di Fabio Grosso è tornato in Serie A e lo farà con la voglia di continuare a far crescere giovani talenti come dimostra la storia del club. Numerosi sono stati gli elementi che i neroverdi hanno lanciato soprattutto in ottica Nazionale. Il riferimento va ai vari Raspadori, Scamacca, Locatelli, Frattesi, Pellegrini, con Sassuolo che si conferma una vera e propria isola felice per dare la possibilità ai talenti di emergere senza particolare pressione.
Berardi a vita
La storia del Sassuolo è legata a doppia mandata anche a quella di Domenico Berardi, che nel match di Coppa Italia contro il Catanzaro ha festeggiato le 400 presenze in neroverde. Prima dell'inizio del campionato è arrivato anche il rinnovo fino al 2029, che l'attaccante ha commentato ai canali ufficiali del club: "Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.
Milan, si avvicina Bonface e il Bologna attende Rowe
Il Milan ha deciso di abbandonare le piste Vlahovic ed Hojlund, puntando tutto su Victor Boniface che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una volta perfezionata l'intesa con il Bayer Leverkusen verranno fissate le visite mediche. Nel frattempo è molto arrivo anche il Bologna che ha trovato il sostituto di Ndoye passato al Nottingham Forest e che ha già siglato la sua prima rete in Premier League. Italiano avrà a disposizione Jonathan Rowe che nella giornata di domani effettuerà le visite mediche. L'esterno arriva dal Marsiglia per una cifra di 19,5 milioni di euro con i francesi che hanno mantenuto il 10% sulla futura rivendita.
