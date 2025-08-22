Locatelli: "Tudor diverso da Motta e Allegri, conosce il dna Juve". Su Modric e De Bruyne...  

Manuel Locatelli dopo quattro stagioni in maglia bianconera può essere etichettato tranquillamente come uno dei leader dello spogliatoio. La fascia da capitano lo responsabilizzerà, così come quel rigore trasformato a Venezia che ha spinto la Juventus in Champions League , fornendo un grosso assist anche alla permanenza di Igor Tudor . In una ricca intervista su Sky Sport, Locatelli ha toccato diversi temi, parlando della stagione che sta per iniziare e del futuro di una squadra che vuole tornare a vincere.

Locatelli capitano e punto fermo della nuova Juve

Manuel Locatelli ha raccontato qual è l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio e quali sono le aspettative: "Tudor è carico ed è sicuramente diverso dagli allenatori che abbiamo avuto in precedenza. Lui ci chiede intensità e disciplina La Juve, come da tradizione, parte per fare il massimo in ogni competizione. E' inutile ad oggi fare calcoli, sappiamo che bisogna lavorare duro e che ce la giocheremo con tante squadre forti".

Il rigore di Venezia e la Juve che sta nascendo

Locatelli ha raccontato la gioia e l'emozione provata a Venezia trasformando il rigore decisivo nell'ultima gara della passata stagione: "Da capitano so che in momenti simili c'è da prendersi delle responsabilità. Sono fiero di ciò che abbiamo fatto e stiamo costruendo. Sono felice per il ritorno di Bremer che ci è mancato lo scorso anno e dell'apporto che stanno offrendo i nuovi arrivati che si sono subito integrati".

Promessa ai tifosi

Il capitano bianconero si è rivolto anche ai tifosi: "Lavoreremo tanto per fare in modo di raggiungere la vittoria, in qualsiasi ambito e competizione. L'unica promessa che si può fare è applicarsi per dare il massimo in ogni occasione. Bisogna sudare e pedalare. L'ho detto nel discorso fatto allo stadio in occasione della sfida contro la Next Gen e lo ripeto adesso".

Modric e De Bruyne benvenuti in Serie A

Locatelli non ha nascosto l'emozione nel trovarsi davanti due top player come Modric e De Bruyne: "Parliamo di due campioni, affrontarli e sfidarli è un grande onore. Ci sarebbe tanto da ammirare e carpire, ma già avere la possibilità di confrontarsi con icone del genere sarà un'occasione unica".

